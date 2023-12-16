Suriyeli doktor ve eczacıların kurduğu çark Mecliste bakan Koca'ya soruldu. Yeniçağ ortaya çıkarmıştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Yeniçağ yazarı Fatih Ergin'in ortaya çıkardığı skandalları hatırlattı ve çarpıcı sorular yöneltti.

Sağlık Bakanlığı'nın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde söz alan ve kürsüye steteskop ile çıkan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Yeniçağ'ın ortaya çıkardığı skandalları gündeme taşıdı.

Bütçe görüşmeleri için geldiği Meclis'te söz konusu skandalları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soran ve çarpıcı eleştirilerde bulunan Çömez, "Suriyeliler sınavsız doktor ve eczacı oluyor. Diplomaları gerçek mi, sahte mi araştırmıyorsunuz; sözlü beyan yetiyor" dedi. Çömez, 200 Suriyelinin de Türk vatandaşı yapılıp İstanbul’da eczane açtığını söyledi.

"SURİYELİLER SINAVSIZ DOKTOR VE ECZACI OLUYOR"

Çömez yaptığı açıklamada, "Hem doktor hem de eczacı oluyorlar. Suriyeliye Türkçe sınav yok. Suça karışmış mı, iyi hâl kâğıdı da istenmiyor. Türkiye zaten mafya cenneti, onlar da gelsin, vatandaşlık da hazır. Sadece İstanbul'da 200 kadar Suriyeli eczacı var ve bunların hepsine Türk vatandaşlığı verildi" dedi.

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YENİÇAĞ YAZARI FATİH ERGİN KURULAN ÇARKI TÜRKİYE'YE DUYURMUŞTU

İYİ Partili Çömez'in Sağlık Bakanı Koca'ya sorduğu skandalları, Türkiye ilk olarak Yeniçağ yazarı Fatih Ergin'in gündeme getirmesiyle öğrenmişti. Ergin, "Suriyeliler SGK'yı hortumluyor" ve "Sahte diplomalı Suriyeliler" başlıklı yazıları kurulan çarkı anlatmıştı. Bu yazıların ardından CHP ve İYİ Parti konu ile ilgili olarak Meclis'te soru önergesi vermişti.

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