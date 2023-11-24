"Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi bizi gönderdin de görelim" dedi gündem oldu

TikTok'ta bir vatandaş eşini ve çocuğunu yanına alıp oynayarak çektiği videoya “Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi şimdi bizi gönderin de görelim” açıklamasını yazarak paylaşınca tepki topladı.
24 Kasım 2023 Cuma
TikTok'ta bir vatandaş eşini ve çocuğunu yanına alıp oynayarak çektiği videoya “Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi şimdi bizi gönderin de görelim” açıklamasını yazarak paylaşınca tepki topladı.
TikTok'ta bir vatandaş eşini ve çocuğunu yanına alıp oynayarak çektiği videoya “Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi şimdi bizi gönderin de görelim” açıklamasını yazarak paylaşınca tepki topladı.