27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Suriyeliler bıçakla birbirine girdi: Kavgayı izlemek isteyen berber, müşteriyi sokakta tıraş etti

Suriyeliler bıçakla birbirine girdi: Kavgayı izlemek isteyen berber, müşteriyi sokakta tıraş etti

Şanlıurfa’da Suriyeliler bıçaklarla birbirine girdi. Kavgayı seyretmek isteyen bir berber ise müşterisini dükkanın önünde tıraş etti. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 05:04
Takip Et

Kavgayı izlemek isteyen berber, müşteriyi sokakta tıraş etti

Suriyeliler bıçakla birbirine girdi: Kavgayı izlemek isteyen berber, müşteriyi sokakta tıraş etti
+
Aa
-

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada bir Suriyeli yaralandı.

Çevredekilerin polisi araması sonucu emniyet güçleri olay yerine geldi. İhbarı alan ekipler, yaralanan Suriyeliyi ilk yardım müdahalesinden sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ve tedavi altına aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

O esnada berberin, kavgayı izlemek için müşterisini dükkanın önünde tıraş etmesi dikkat çekti. Kavgayı izlemek için tıraşa dükkanın önünde devam eden berberin müşterisinin de Suriyeli olduğu ifade edildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
3
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
4
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
5
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
6
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
7
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Sarıyer’de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Sarıyer’de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Sarıyer’de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İngiltere-Almanya: 6 gollü maç
﻿İngiltere-Almanya: 6 gollü maç
﻿İngiltere-Almanya: 6 gollü maç
﻿NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
﻿NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
﻿NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
﻿THY bazı seferleri iptal etti
﻿THY bazı seferleri iptal etti
﻿THY bazı seferleri iptal etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.