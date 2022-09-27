Suriyeliler bıçakla birbirine girdi: Kavgayı izlemek isteyen berber, müşteriyi sokakta tıraş etti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada bir Suriyeli yaralandı.

Çevredekilerin polisi araması sonucu emniyet güçleri olay yerine geldi. İhbarı alan ekipler, yaralanan Suriyeliyi ilk yardım müdahalesinden sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ve tedavi altına aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

O esnada berberin, kavgayı izlemek için müşterisini dükkanın önünde tıraş etmesi dikkat çekti. Kavgayı izlemek için tıraşa dükkanın önünde devam eden berberin müşterisinin de Suriyeli olduğu ifade edildi.