Suriyeli IŞİD’li İzmir’de yakalandı

İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı istihbari çalışmalar neticesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Nisan tarihinde operasyon düzenlendi.

IŞİD içerisinde 2013-2018 yılları arasında Suriye ülkesi Deyrizor bölgesinde silahlı olarak örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu J.H.B.T. (54) isimli erkek şahıs Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.