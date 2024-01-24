Suriyeli şahıs reddedilince 12 yaşındaki çocuğu öldürdü annesini yaraladı

Kaynak: DHA / İHA
Suriyeli şahıs reddedilince 12 yaşındaki çocuğu öldürdü annesini yaraladı
İzmir’de Suriye uyruklu Levend M., ilişki yaşadığı Suzan Ediz ve 12 yaşındaki Behiye Ediz’i bıçaklayarak öldürdü.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan müstakil bir evin dış kapısının camını kırarak içeriye giren Suriye uyruklu 3o yaşındaki Levend M., 12 yaşındaki Behiye Ediz’i ve 34 yaşındaki annesi Suzan Ediz’i bıçakladı. Suzan Ediz’i yüzünden ve kolundan, Behiye E.’yi ise boğazından ve göğsünden bıçaklayan şahıs, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Yaralı anne ve kızı ise sokağa çıkarak çevreden yardım istedi.

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Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleye rağmen 12 yaşındaki Behiye Ediz, yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan anne Suzan Ediz ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olayın ardından Levend M. Ve Suzan Ediz’in aralarında bir ilişki olduğu ve Suzan Ediz’in ilişkiyi bitirmesi üzerine kendisinin ve kızının saldırıya uğradığı iddia edildi.

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