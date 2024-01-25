Suriyeli kadın Türklere hakaretler savurdu. Yıllardır kendilerine bakan Türk milletinin Suriyelilerle aynı şeyi yaşamasını diledi

Ökkeş Bölükbaşı
Suriyeli kadın Türklere hakaretler savurdu. Yıllardır kendilerine bakan Türk milletinin Suriyelilerle aynı şeyi yaşamasını diledi
Sokak röportajında konuşan Suriyeli bir kadın 2011’den beri kendilerine bakan Türk milletine hakaretler savurdu. Etrafındakilere ‘Cahil, açgözlü, zalim’ dedi.

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası milyonlarca Suriyeli’nin Türkiye’ye plansız, programsız doluşmasına sebep oldu. Zaten derin bir ekonomik kriz altında ezilen Türk milleti bir de Suriyelilerin masraflarını karşılamak zorunda bırakıldı.

Bütün bunlara rağmen ise Suriyeli sığınmacılardan bazılarının Türk milletine hakaretler ettiği anlarla sıkça karşılaşılıyor.

Sosyal medyada yeni paylaşılan bir sokak röportajında yine bir Suriyeli kadın tarafından Türk milletine birçok hakaret edildi. Türk milleti ‘Cahil, açgözlü, zalim’ olarak nitelendirildi.

Sokak röportajında konuşan Suriyeli kadın, ‘‘Ben Suriyeliyim. Ben bedava yaşamıyorum, siz bedava yaşıyorsunuz. Siz açgözlüsünüz. Geldik, sıfırdan başladık, çalışıyoruz. Eğitimimiz var, dil biliyoruz. Bitsin artık, sıkıldık bıktık. Başka bir dünya varsa gideceğiz.

Allah size aynı bizim yaşadığımızı yaşatsın. Şimdi Filistin için üzülüyorsunuz; bu yalan. Filistinliler gelsinler, bakacağız ne yapacaksınız? Siz kitap okumuyorsunuz. Cahilsiniz. Herkes görecek siz nasıl bir milletsiniz. Aynı bizim yaşadığımız şeyleri yaşayacaksınız. Zalim aynı şeyi yaşar’’ ifadelerini kullandı.

Çevrede toplanan Türk vatandaşlar ise kadına ‘Ülkene dön’ tezahüratları yaptı.

Video sosyal medyada kısa sürede yayılırken, videoyu izleyen Türk vatandaşları adeta sinir krizine girdi. Kadının sözleri büyük tepki topladı.

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