Suriyeli ve Afgan çalıştıran firmada skandal .Ortalığa attıkları kimyasal gübreleri yiyen hayvanlar telef oldu

AYŞE MEMİŞ ÇİMEN/ ÖZEL HABER

Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı Köyü’nde skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir firma 1300 dönümlük araziyi kiralayarak patates ekti. Yaklaşık 100 tır patates alan firma iş bitiminde iddiaya göre kimyasal gübreleri etrafa bıraktı.

Köylünün iddiasına göre, çoğunlukla Afgan ve Suriyeli de çalıştıran firmanın işçileri boş arazileri kimyasal gübreleri açık bir şekilde bıraktı.

22 büyükbaş hayvanı olan Bekir Aydın ise hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Çoban eşliğinde otlatmaya çıkardığı hayvanlarından 4’ünün öldüğünün öğrenen Aydın, hemen boş araziye gitti.

Hayvanlarının öldüğünü gören Aydın şoke oldu. Hayvanların ölmeden önce etrafa bırakılan kimyasal gübreleri yediği iddia edildi ve şahitlerin olduğu da belirtildi.

Hayvanlarının ölümü üzerine Aydın hemen mahkemenin yolunu tuttu. Ayrıca köylüler veterinerin de hayvanların zehirlenerek öldüğünü açıkladığını belirtti.

Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan köylüler “Türkiye’de gübre ile ilgli tahlil, test yapılamıyormuş, yurt dışından yapılıyormuş. Tekrardan davacı olduk.” dedi.

Kimyasal gübreleri bıraktıkları yerin tarladan uzak arazi alanı olduğunu da belirten köylü “Tarım alanı zaten çöp içinde bırakımış, bu gübreler boş arazilere bırakılmıştı, işçilerin kaldıkları alanlara." ifadelerini kullandı.

Yetkili firma ise 4 büyükbaş hayvan için 100 bin TL vermeyi teklif etti. Hayvancılıkla uğraşan Aydın ise hayvanlarının piyasa değerinin 300 bin TL olduğunu belirtti.

Köylü bu durumdan şikayetçi olduklarını açıklayarak sadece büyükbaş hayvanların değil arıların da öldüğünü söyledi.