Suriyeli ve Afgan çalıştıran firmada skandal .Ortalığa attıkları kimyasal gübreleri yiyen hayvanlar telef oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Suriyeli ve Afgan çalıştıran firmada skandal .Ortalığa attıkları kimyasal gübreleri yiyen hayvanlar telef oldu
Sivas’ta bir tarım firması patates ektikten sonra gübreleri açık bir şekilde ortalığa bıraktı. Gübreyi yiyen hayvanlar telef oldu.

AYŞE MEMİŞ ÇİMEN/ ÖZEL HABER

Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı Köyü’nde skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir firma 1300 dönümlük araziyi kiralayarak patates ekti. Yaklaşık 100 tır patates alan firma iş bitiminde iddiaya göre kimyasal gübreleri etrafa bıraktı.

Köylünün iddiasına göre, çoğunlukla Afgan ve Suriyeli de çalıştıran firmanın işçileri boş arazileri kimyasal gübreleri açık bir şekilde bıraktı.

22 büyükbaş hayvanı olan Bekir Aydın ise hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Çoban eşliğinde otlatmaya çıkardığı hayvanlarından 4’ünün öldüğünün öğrenen Aydın, hemen boş araziye gitti.

Hayvanlarının öldüğünü gören Aydın şoke oldu. Hayvanların ölmeden önce etrafa bırakılan kimyasal gübreleri yediği iddia edildi ve şahitlerin olduğu da belirtildi.

Hayvanlarının ölümü üzerine Aydın hemen mahkemenin yolunu tuttu. Ayrıca köylüler veterinerin de hayvanların zehirlenerek öldüğünü açıkladığını belirtti.

Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan köylüler “Türkiye’de gübre ile ilgli tahlil, test yapılamıyormuş, yurt dışından yapılıyormuş. Tekrardan davacı olduk.” dedi.

Kimyasal gübreleri bıraktıkları yerin tarladan uzak arazi alanı olduğunu da belirten köylü “Tarım alanı zaten çöp içinde bırakımış, bu gübreler boş arazilere bırakılmıştı, işçilerin kaldıkları alanlara." ifadelerini kullandı.

Yetkili firma ise 4 büyükbaş hayvan için 100 bin TL vermeyi teklif etti. Hayvancılıkla uğraşan Aydın ise hayvanlarının piyasa değerinin 300 bin TL olduğunu belirtti.

Köylü bu durumdan şikayetçi olduklarını açıklayarak sadece büyükbaş hayvanların değil arıların da öldüğünü söyledi.

h1.jpg

h3.jpg

dava.jpg

İlgili Haberler
Seçim yasakları belli oldu. YSK açıkladı
Seçim yasakları belli oldu. YSK açıkladı
Son Haberler
Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi Dünya
Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Kaynayan suyun içinde yavaş yavaş pişerken ekmek yiyen yengeç... Gündem
Kaynayan suyun içinde yavaş yavaş pişerken ekmek yiyen yengeç...
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi Gündem
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi
Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı Sağlık
Doğum kontrol hapları ve tüp bebek tedavilerindeki tehlike ortaya çıktı
Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu Ekonomi
Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu
Kocaeli'de bir şahıs parke taşı ile 35 aracın camını kırdı Gündem
Kocaeli'de bir şahıs parke taşı ile 35 aracın camını kırdı
İşte Küsküt’ün bilinmeyenleri Şifalı Bitkiler
İşte Küsküt’ün bilinmeyenleri