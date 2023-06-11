Suriyeliler ve Afganlar akın akın geliyor. Sessiz istila devam ediyor

Editör: Serkan Talan

Türkiye’de bulunan ve sayıları 10 milyonlarla ifade edilen sığınmacılar ve kaçaklar büyük sorunlara neden olmaya devam ediyor. Sığınmacıların neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar tartışma konusu olmaya devam ederken ülkeye kaçak yollarla girişler devam ediyor.

Özellikle İran ve Suriye sınırından kaçak geçişler sürerken, söz konusu kaçakların ülkeye rahatça girebilmeleri tepki çekiyor.

Sınırdan kaçak geçişlerin nasıl yapıldığını gösteren bir video sosyal medayda gündem oldu. Sınırda çekilen bir videoda koşarak sınıra gelen kaçakların bir kamyona bindirilerek götürüldüğü görüldü. Görüntülerdeki kaçakların nereye gittiği bilinmiyor.

Ortaya çıkan videoda kamyonlara binen sığınmacılara eşlik eden insan kaçakçıları da yer aldı.