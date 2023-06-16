Suriyeli sığınmacıdan hadsiz sözler: Bir gün bu ülkede de savaş çıkacak. Siz de kaçacaksınız

Sokak röportajına konuşan Suriyeli sığınmacının ‘bu ülkede de savaş çıkacak’ sözleri tepkilere neden oldu.

Suriyeli sığınmacıdan hadsiz sözler: Bir gün bu ülkede de savaş çıkacak. Siz de kaçacaksınız

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi Suriyeli sığınmacıların cazibe merkezi haline getirdi.

Özellikle sona eren seçimlerden sonra kendilerini daha güvende hisseden ve ülkelerine dönmeyeceklerini beyan eden Suriyeliler söylemleriyle toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor.

MF TV isimli Youtube kanalının sokak röportajına konuşan bir Suriyeli sığınmacı kadın tepkilere neden oldu.

SIĞINMACIDAN HADSİZ SÖZLER

Seçimlerin sonucuna yönelik, "İyi ki Tayyip kazandı" diyen sığınmacı kadın "Siz düşünün burada bir savaş çıkarsa ne olur? Siz de kaçarsınız yani. Biz buraya gelmişiz, kimsenin maaşını almıyoruz. Biz kendi kendimize çalışıyoruz. Kendimiz para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan kadın daha da ileri giderek, "Sizde de bir gün öyle olacak. Burada da savaş çıkacak, bir bayan savaşabilir mi? Burada da savaşamaz. İyi ki Tayyip kazanmış, çok şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Kadının bu sözlerine tepki gösteren AK Partili bir vatandaş ise "Tayyip sizin sayenizde kazandı" cevabını verdi. Bunun üzerine muhabir "Sen oyunu kime verdin?" sorunu yöneltti. Vatandaş, "Oy verdim ama Suriyeliler vermesin. Baskı altına AK Parti'ye oy verdim Kılıçdaroğlu'na verirdim ama Kılıçdaroğlu kazansın istemedim" ifadelerini kullandı.

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