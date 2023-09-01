Kaçak Suriyelilerin arkasında kimin olduğunu Fatih Ergin ortaya çıkardı. Plaka detayını yakaladı

Editör: Ayşe Memiş

Yabancı kaçaklar her gün Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapıyor, hatta sınırlardan videolar paylaşıyorlar. İktidarın olmayan göç politikası Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi.

Sınırdan kaçak bir şekilde geçiş yapan yabancı kaçaklar Türkiye’nin her bir yanına da dağılıyor. Üstelik kamyon şehrin ortasına getirilen Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar sokak aralarına dağılıyor.

Bir yeni görüntü de Bağcılar’dan geldi. Bağcılar’da bir kamyon dolusu Suriyelinin sokağa bırakıldığı görülüyor. Kaçak Suriyeliler, sokak aralarına çil yavrusu gibi dağılıyor.

GÖRÜNTÜLERDEKİ DETAYI YAKALADI

Ancak Yeniçağ yazarı ve Haber müdürü Fatih Ergin, videodaki ilginç detayı yakaladı. Ergin, kamyonun plakası Suriyelilere verilen plaka olduğunu ve kolayca kaçak sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.

Ergin tweetinde şu ifadeleri kullandı:

Bu görüntülerde gözden kaçan bir detay var! İstanbul Bağcılar'a kaçakları getiren kamyonun plakası Suriyelilere verilen plaka! Kontrole uğramadan rahatça kaçak sevkiyatını yapıyorlar!

Arkalarında vatandaşlık borsasındaki siyasiler var ve ülkeye kaçak değil militan taşınıyor!

MA, MC VE MZ PLAKALAR NEDİR?

Yabancı öğretim görevlisi ve öğrencilere,(MA- MZ Plaka) Yurtdışında emekli olup Türkiye'de yerleşik yabancı kişilere ,(MA/MZ Plaka) Federasyonlara bağlı yabancı sporculara, (MA/MZ Plaka) Yurtdışında yerleşik olan yabancı basın kuruluşlarının Türkiye'de bulunan çalışanlarına (MA/MZ Plaka) verilen plakalardır.

Dolayısıyla MC de Suriyelilerin kullandığı plakalarda biridir.