Sürücü eğitim araçlarıyla ilgili karar verildi. Bu şart resmen kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelikle, sürücü eğitim aracı olarak kullanılan taşıtların ticari taşıma yapmaması kaydıyla yetki belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sürücü eğitim otomobili olarak kullanılan araçlar için ticari taşıma yapılmaması şartı ile yetki belgesi alma zorunluluğu kaldırılmış oldu.

YAŞ ŞARTI GETİRİLDİ

Buna ek olarak, idari ve cezai yükümlülükler göz önünde bulundurularak, yetki belgesi alacakların 15 yaşından büyük olması gerektiği bir şart getirildi.

Ayrıca, uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklar için getirilen tecrübe şartına ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla yönetmelikte düzenleme yapıldı.

Ticari yolcu, eşya ve nakliyat ambarı işletmeciliği yapan firmaların yetki belgelerine ilişkin belirlenen asgari kapasite şartında düzenleme yapıldı.

CEZALAR AĞIRLAŞTIRILDI

Ayrıca, yetki belgesi sahibi bireylerin vefatı durumunda iade edilecek belge ücretlerine ilişkin kurallar belirlenirken, yasaklanan belge satışı gibi uygulamaların önüne geçmek için tedbirler alındı.

Otobüslerin bagaj kısmında yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin taşınmasını engellemek için uygulanan cezalar ağırlaştırıldı.

Taşımacıların aldığı yetki belgelerinin kapsamı dışında faaliyet göstermeleri durumunda, yeniden alınacak belgeler için uygulanan indirim kaldırıldı.

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EHLİYET ÖDEMELERİ NE KADAR?

Ehliyet alma süreci, bir dizi farklı ödeme içerir. 2023 yılında ehliyet fiyatları şu şekilde:

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.308,40 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 990 TL, Vakıf Payı: 230 TL, Toplam: 2.528,40 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 3.945,40 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 990 TL, Vakıf Payı: 230 TL, Toplam: 5.165,40 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 6.583,50 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 990 TL, Vakıf Payı: 230 TL, Toplam: 7.803,50 TL

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EHLİYET SINAV ÜCRETLERİ NE KADAr?

Sınav giriş ücretleri ise şu şekilde:

Ehliyet harcı ödemeleri devlete yapılırken, sınav ücretlerinin ödemesi ise Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yapılıyor.

- İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 750 TL

- Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 750 TL

- Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 750 TL

Ehliyet almak için sürücü kursu fiyatları, ehliyet sınıfına göre değişiklik gösterebiliyor. 2024 yılında, sürücü kursu ücreti ve ehliyet harçlarıyla birlikte ödemeniz gereken miktarın, ortalama olarak en az 10.000 TL'den başlayıp 25.000 TL'ye kadar çıkabildiği göz önünde bulundurulması gerekiyor.