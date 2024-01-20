Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Kaynak: AA
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı’nda D-100 kara yolunun görüş mesafesi, sis ve sağanağın etkisiyle düştü.

Düzce’de Kaynaşlı, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık bölgelerinde de sis ve sağanak yoğunlaştı. Sürücüler, yolda ilerlerken sis ve sağanağın tehlikesine karşı dikkatli davrandı. Polis ve Karayolları ekipleri, sürücülere sis ve sağanakta tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Akçakoca’da ise sahil şeridi sis, ilçe merkezi sağanak altında kaldı.

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SİSLİ HAVALARDA SÜRÜŞ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sisli havalarda sürüş yaparken güvenliğiniz için bazı önlemler almanız gerekiyor.

Bunlardan bazıları şunlar:

Önünüzdeki araçla aranızda yeterli takip mesafesi bırakın, Silecek ve buz çözücüleri kullanarak ön camınızı temiz tutun, Uzun farları değil, kısa farları ve sis farlarını kullanın, Önünüzdeki aracın ışıklarına değil, tüm yola odaklanın, Hız sabitleyiciyi kapatın ve yavaşlayın, Sağ şeritte, yol kenarındaki reflektörleri rehber olarak kullanın, Sisli havalarda sürüş yapmak zorunda kalmamak için, mümkünse sürüşünüzü erteleyin veya sisin azaldığı saatleri tercih edin, Sisli havalarda motosiklet kullanıyorsanız, dikkat çekici kıyafetler giyerek görünürlüğünüzü artırın, Sisli havalarda araç kullanırken dikkatli ve tedbirli olun.

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