Sürücüler dikkat! Bunu yapmayan yandı cezası 1979 lira

İstanbul Fatih'te yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya yol vermeyen sürücü, ekiplere onlarca bahane sundu. Ancak polisler mevzuata aykırı olarak araç kullandığını ve yayalara öncelik vermediğini tespit edip 1979 lira ceza kesti.

KAYNAK: İHA
Sürücüler dikkat! Bunu yapmayan yandı cezası 1979 lira

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Edirnekapı çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için drone ile denetim gerçekleştirdi.

Ekipler yayalara yol vermeyen sürücüye 1979 lira para cezası kesti. Araç sürücüsü Ramazan İpek, yayalara yol verdiğini söyleyerek ekiplere tepki gösterse de cezadan kaçamadı.

Yaya geçidi denetimlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği aktarıldı.

YAYALARA YOL VERMEME CEZASI NEDİR?

Yayalara yol vermeme cezası, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya yol vermeyen sürücüler için uygulanmaktadır. Ceza, Türk Ceza Kanunu'nun 185. Maddesi kapsamında düzenlenmiştir.

YAYALARA NASIL YOL VERİLİR?

- Yaya geçidinin yakınında yavaşlanır,

- Yaya geçidinin yakınında duruluyorsa, yayalara yol verilir,

- Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya yaklaşılıyorsa, yavaşlanır ve durulur,

- Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya korna çalınmaz.

Yayalara yol vermek, trafikte daha güvenli bir ortam yaratmaya yardımcı olur. Sürücüler ve yayalar, bu kuralı birlikte uygulayarak herkes için daha güvenli bir yol ortamı yaratabilir.

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