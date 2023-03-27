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Sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 01:50
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Sürücülere zor anlar yaşatan sağanak yağış Elazığı esir aldı

Sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
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(İHA) Dün etkili olan ve etkisini sürdüren sağanak yağmur sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde su baskını meydana geldi. 

Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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