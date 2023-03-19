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Şanlıurfa'da eğitime sağanak yağış engeli

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle üç ilçede okullar yarın da kapalı olacak.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 23:46
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Sel felaketinin çok sayıda can aldığı Şanlıurfada eğitime sağanak yağış engeli

Şanlıurfa'da eğitime sağanak yağış engeli
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin vurduğu Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi 16 can almıştı.

Peş peşe sağanaklar sonrası hayatın neredeyse durma noktasına geldiği kent için yarın da yoğun yağış uyarısı verildi.

Şanlıurfa Valiliği, muhtemel yağışlar nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

"BİR GÜN DAHA ARA VERME KARARI ALDIK"

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor" dedi.

Yaşanan sağanak yağış nedeniyle kent genelinde eğitime 3 gün ara verilmişti.

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