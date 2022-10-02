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Survivor Batuhan'ın mutluluktan keyfine diyecek yok

Aşk-ı Memnu dizisiyle hafızalara kazanan Batuhan Karacakaya yeni kız arkadaşını "Çok aşk" notuyla paylaştı. Yeni sevgili Ayşe Aslan iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 13:09
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Survivor Batuhan Karacakaya yeni kız arkadaşı ile sosyal medyadan paylaşım yaptı

Survivor Batuhan'ın mutluluktan keyfine diyecek yok
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Survivor All Star yarışmasında 3'üncü olarak  veda eden ve Nisa'nın birinciliğinden dolayı Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Genç oyuncu yeni aşkını sosyal medya hesabından paylaştı.

YAKIN TAKİBE ALINDI

Batuhan Karacakaya aşkını Hande Yener konserinde ilan etti. Konserden "Çok aşk" notuyla paylaşım yapan Batuhan Karacakaya Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor. Güzelliği ile dikkat çeken genç kadın ise sosyal medyada merak konusu oldu.

İşte Batuhan Karacakaya'nın gönlünü çalan Ayşe Aslan'ın birkaç pozu;

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