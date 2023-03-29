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Survivor Batuhan'ın itiraf videosunu ifşa etti. Eski sevgilisi ''şiddet gördüm'' iddiası ile davacı oldu

Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle adını duyuran ve sonrasında Survivor'a katılan Batuhan Karacakaya'nın bir süredir birlikte olduğun Ayşe Aslanpay, şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi oldu. Aslanpay, şikayetin ardından Karacakaya'nın şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videoyu yayınladı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:48
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Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay ''şiddet gördüm'' iddiası ile davacı oldu. Survivor Batuhan Karacakaya'nın itiraf videosunu ifşa etti

Survivor Batuhan'ın itiraf videosunu ifşa etti. Eski sevgilisi ''şiddet gördüm'' iddiası ile davacı oldu
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Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene Survivor 2022'ye katılarak 3. olan Batuhan Karacakaya, şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

Oyuncunun eski sevgilisi Ayşe Aslanpay, Karacakaya'dan şiddet gördüğünü söyleyerek dava açtığını duyurdu.

"DARP EDİLDİĞİME DAİR ELİMDE BELGELER VAR"
Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Aslanpay,

"Yaşadığım bu zorlu süreçle ilgili eski erkek arkadaşım Batuhan Karacakaya'dan şikayetçi oldum, darp edildiğime dair elimdeki tüm delilleri dosyaya sundum.''

''MENTAL OLARAK ÇOK YORULDUM...''

''Bundan sonra bu konuyla ilgili tarafıma yapılan tüm hakaret ve asılsız olaylarla ilgili avukatım suç duyurusunda bulunacaktır. Mental olarak o kadar yoruldum ki. Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Bu süreçte destek olan tüm arkadaşlarıma ve avukatıma teşekkürler" dedi.

BATUHAN KARACAYA: SEVDİĞİM KADINA ZARAR VERDİM, PİŞMANIM
Aslanpay daha sonra Batuhan Karacakaya'nın şiddeti kabul ettiği bir videoyu yayınladı. Karacakaya söz konusu videoda;

"Bugün 15 Şubat... Ben sevdiğim kadına Ayşe'ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Konu her ne olursa olsun tartışmanın boyutu her ne olursa olsun bana bir şey yapılsa bile ben sevdiğim kadına zarar verdim.

''AYŞE BENİM SEVDİĞİM KADIN...''

''Bugünden itibaren Ayşe'nin benimle alakalı herhangi bir fiziksel hasarla alakalı bir konusu olduğunda beni bu videoyla yargılatabilir. Benim videomu da her yere yayabilir. Benim kendimi savunmaya tek bir kelimem dahi olmayacak. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına yemin ederim. Ayşe benim sevdiğim bir kadın" ifadelerini kullanıyor.

 

 

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