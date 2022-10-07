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  • Batuhan Karacakaya sevgilisiyle havuz pozunu paylaştı. Takipçilerinden tepki yağdı

Batuhan Karacakaya sevgilisiyle havuz pozunu paylaştı. Takipçilerinden tepki yağdı

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteriyle tanınan, Survivor yarışmasıyla ekranlara geri dönen Batuhan Karacakaya ve yeni aşkı Ayşe Aslan yatak pozunu paylaştı. Takipçileri “Özeliniz size kalsın” diyerek genç oyuncuya tepki gösterdi. 

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 17:45
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Batuhan Karacakaya sevgilisiyle yeni pozunu paylaştı! ''Özeliniz size kalsın''

Batuhan Karacakaya sevgilisiyle havuz pozunu paylaştı. Takipçilerinden tepki yağdı
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‘Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle tanınan ve Survivor yarışmasıyla popülerliğine popülerlik katan Batuhan Karacakaya, gönlünü Ayşe Aslan'a kaptırdı. 

Batuhan Karacakaya ve yeni sevgilisi Ayşe Aslan’dan cesur bir paylaşım geldi.

Yeni sevgilisiyle Instagram'ın hikayeler kısmından yatak fotoğrafı paylaşan genç oyuncu takipçilerinden eleştiri aldı. 

Siyah sütyeniyle görünen genç kadının yanında sevgilisi de üstsüzdü. Pozu görenler "Özeliniz size kalsın" yorumunda bulundu.
 

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