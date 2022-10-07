Batuhan Karacakaya sevgilisiyle havuz pozunu paylaştı. Takipçilerinden tepki yağdı

‘Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle tanınan ve Survivor yarışmasıyla popülerliğine popülerlik katan Batuhan Karacakaya, gönlünü Ayşe Aslan'a kaptırdı.
Batuhan Karacakaya ve yeni sevgilisi Ayşe Aslan’dan cesur bir paylaşım geldi.
Yeni sevgilisiyle Instagram'ın hikayeler kısmından yatak fotoğrafı paylaşan genç oyuncu takipçilerinden eleştiri aldı.
Siyah sütyeniyle görünen genç kadının yanında sevgilisi de üstsüzdü. Pozu görenler "Özeliniz size kalsın" yorumunda bulundu.
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