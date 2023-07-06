Survivor eski yarışmacısı Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi ile gecelere hızlı bir giriş yaptı

Surviivor Batuhan Karacakaya, yeni bir birlikteliğe başladığı sevgilisiyle birlikte objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakmayı tercih eden ikili, hızlıca bir mekâna giriş yaptı

Survivor eski yarışmacısı Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi ile gecelere hızlı bir giriş yaptı

Editör: Osmancan EROK

Geçtiğimiz ay Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini tamamlayan Batuhan Karacakaya, yeni bir birlikteliğe başladığı kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı.

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Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Batuhan Karacakaya, bir davete katıldı.

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El ele yürüyen çift, gazetecileri fark edince birbirinden uzaklaşsa da birlikte görüntülenmekten kaçamadı Hızlıca bir mekana giriş yapan Karacakaya ve sevgilisi, sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.

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