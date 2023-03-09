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Anıl Tetik oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Survivor ile ünlenmişti

'Survivor Ünlüler–Gönüllüler 2012' ile tanınan Anıl Tetik, yarışma bittikten sonra oyunculuğa adım atmıştı. Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi 'Üç Kız Kardeş'te yer alan Tetik, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 09:18
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Survivor ile ünlenmişti! Anıl Tetik oyunculuğu bıraktığını açıkladı

Anıl Tetik oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Survivor ile ünlenmişti
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2012'de  'Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de yer aldıktan sonra 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Tek Yürek' ve 'Savaşçı gibi yapımlarda rol alan Anıl Tetik, geçtiğimiz gün ise yakın arkadaşı Melik Kam ile Nişantaşı City's'de görüntülendi. 

Oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla konuşmayı da ihmal etmedi.

"ŞİRKET İŞLERİME YÖNELDİM"

Tetik, gazetecilerin; "Neler yapıyorsunuz?" sorusu karşısında oyunculuğu bıraktığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim."

Anıl Tetik, en son Kanal D'nin ilgiyle izlenen 'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Hakan' karakterine hayat vermişti. 
 

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