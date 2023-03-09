Anıl Tetik oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Survivor ile ünlenmişti

2012'de 'Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de yer aldıktan sonra 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Tek Yürek' ve 'Savaşçı gibi yapımlarda rol alan Anıl Tetik, geçtiğimiz gün ise yakın arkadaşı Melik Kam ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla konuşmayı da ihmal etmedi.

"ŞİRKET İŞLERİME YÖNELDİM"

Tetik, gazetecilerin; "Neler yapıyorsunuz?" sorusu karşısında oyunculuğu bıraktığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim."

Anıl Tetik, en son Kanal D'nin ilgiyle izlenen 'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Hakan' karakterine hayat vermişti.

