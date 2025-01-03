‘Survivor’, sezona nasıl başladı?

TV8’in sevilen yarışma programı ‘Survivor’, bu yıl ‘All Star’ formatı ile ekran yolculuğuna önceki akşam başladı. Program, Total’de (6,36 reyting) 3., AB’de (4,94 reyting) 2. ve ABC1’de ise (6,16 reyting) 3. olarak sezona başlangıç yaptı.

Survivor All Star, reytinglerde aldığı bu sonuçla ilerleyen günlerde eski günlerinde olduğu gibi yine çok konuşulacağının sinyallerini verdi. Geçen sezon, oldukça sönük geçmişti. Alınan reytingler hiç de iç açıcı değildi ama bu yıl sezona girişte alınan bu sonucun iyi olduğunu söylemek mümkün.

Her yıl büyük bir özveriyle hazırlanılan ve merakla beklenen yarışma, bu sene de çok konuşulacak gibi. Kadroda hakikaten kendi alanında başarılı işlere imza atmış isimler var. Daha ilk akşamdan sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yerini aldı.

Tüm yarışmacılara, sakatlıkların olmadığı, bol rekabetin olduğu, keyifle izleyeceğimiz bir sezon diliyorum. Bakalım, bu sezonun şampiyonu kim olacak? Takipteyim.

‘Veda’ oyununa seyirci ilgisi

Tiyatrokare’nin ‘Cumhuriyet’in 100. yılı için özel olarak hazırladığı ‘Veda’ oyunu, genel istek üzerine yeni yılda da seyircisiyle buluşacak.

Ayşe Kulin’in çok okunan ‘Veda’ romanından uyarlanan oyun, son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikâyesini, Milli Mücadele Dönemi’ne ve bu dönemin hem acı hem de umut dolu olaylarına ışık tutuyor.

‘Veda’nın kadrosunda Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Savran, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu ve Gizem Çayhanoğlu var.

Oyun, 16 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde, 25 Ocak’ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ve 12 Şubat’ta Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Sinan Akçıl’dan ‘Anlatamam’

Sinan Akçıl, yeni şarkısı ‘Anlatamam’ı GO Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sinan Akçıl’a ait şarkının düzenlemesi Efe Can imzası taşıyor. Şarkıya Alişan Günay Yıldırım’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Klipte Akçıl, eşini kaybetmiş ve küçük kızıyla baş başa kalmış bir babayı canlandırıyor.

Sinan Akçıl, yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.