Survivor sunucusu Murat Ceylan çalınan motosikletinin değerini açıkladı

Beyoğlu’nda 6 Ekim 2022 tarihinde Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve sunucu Murat Ceylan’ın elektrikli motosikletini kapalı otoparktan çaldığı iddia edilen sanık Fatih Ö.'nün (22) yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Murat Ceylan ile avukatı Begüm Güngör hazır bulundu.

"DEĞERİ SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE 90 BİN TL CİVARINDAYDI"

Duruşmada beyanda bulunan Ceylan, "Suç tarihinde motosikletim Cihangir katlı ve kapalı otoparkından çalındı. Motosikletin kendiliğinden olan direksiyon kilidi vardı ancak herhangi bir zincir yoktu. Motosikletimi henüz bulamadım, değeri ise suç tarihi itibariyle 80-90 bin TL civarındaydı. Şikayetçiyim, zararımın giderilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Müşteki Ceylan’ın avukatı Güngör ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

ZARARIN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Ö.'ye müşteki tarafın zararını gidermek ve buna ilişkin makbuzu sunmak üzere süre verilmesine, ayrıca eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından Ceylan, "Çok mersi" diyerek açıklama yapmadan duruşma salonundan ayrıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Murat Ceylan’ın Cihangir’de bulunan katlı otoparkın giriş katına elektrikli motosikletini park ettiği, motosikletin çalınması üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı. İddianamede, kamera görüntülerinden şüpheli Fatih Ö.’nün tespit edildiği, şüphelinin ifadesinde ise söz konusu şahsın kendisi olduğunu söylediği ve motosikleti kendisinin çaldığını söylediği belirtildi.

Şüpheli Fatih Ö.’nün gündüz vakti sayılan bir saatte kapalı otoparkta bulunan müşteki Ceylan’a ait motosikleti çaldığı, bu sebeple ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



