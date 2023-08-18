Survivor Turabi'den kötü haber. Sevenlerinden helallik istedi

Peş peş katıldığı Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süre önce hastaneye kaldırıldığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Survivor Turabi'den kötü haber. Sevenlerinden helallik istedi

Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarından Turabi, sert açıklamaları ve yaşam tarzıyla gündemden düşmüyordu.

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Bir süredir sessizliğini koruyan Turabi Çamkıran'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Son durumunu paylaşan Turabi'ye destek mesajları yağdı.
Kaza geçiren ünlü isim Amerika'da tedavi gördüğü anları paylaştı. Turabi paylaşımında şunları ifade etti:

"AZRAİLLE OYNAŞMAYIN"

"Azraile mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın."

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"2024 BİTMEDEN DE EVLENECEĞİM"

"Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık TÖVBE. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım."

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