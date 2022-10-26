26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştı

Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştı

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Survivor'ın yıldızı Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştığı öne sürüldü. 

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:16
Takip Et

Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde intihara kalkıştığı iddia edildi

Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok iddia! Cezaevinde intihara kalkıştı
+
Aa
-

2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasında kendine has hareketleriyle dikkat çeken Taner Tolga Tarlacı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. 

Karıştığı suçlar nedeniyle Türkiye’den kaçan ve Güney Kıbrıs'ta yaptığı canlı yayınlar ile Acun Ilıcalı'ya küfür ettiği için hapis cezasına çarptırılan Tarlacı, gasp suçundan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde hapis yatıyordu. 

BİLEKLERİNİ KESTİ İDDİASI

Onur Akay Medya'da yer alan habere göre, Survivor'ın eski yıldızı cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu ve son anda gardiyanlar tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Bileklerini kesen ve son anda Rum gardiyanlar tarafından fark edilen Tarlacı'ya ilk müdahaleyi cezaevi doktoru yaptı ve iki gün müşahede altında tutuldu. Tarlacı, iki günlük müşahede sonrası tekrar koğuşuna bırakıldı.

Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Taner Tolga Tarlacı'nın, 2022'nin Haziran ayında kesici aletle gasp etme suçu sebebiyle cezaevine girdiği de ortaya çıkmıştı. Cezaevinde olduğu iddia edilen Tarlacı'nın kelepçeli son hali ise görenleri hayrete düşürmüştü.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Alkole yine zam geldi
3
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
4
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
5
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel
﻿Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel
﻿Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel
﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
﻿Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
﻿Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
﻿Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
﻿Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
﻿Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.