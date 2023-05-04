Survivor'da Asena sinir krizi geçirdi

Survivor 2023'te heyecan devam ediyor. Dün akşam yarışmaya yurt dışı ödüllü oyunu kaybeden mavi takım yarışmacısı Asena'nın gözyaşları damga vurdu.

Survivor'da Asena sinir krizi geçirdi

TV8 ekranlarında ünlüler gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor 2023'te çarşamba günü bir ödül mücadelesi daha yaşandı.

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Yarışmacılar sezonun ilk yurt dışı ödülü için karşı karşıya geldi.

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Yarışmacılar yiyecek ve seyahat için elinden geleni yaparken kazanan kırmızı takım oldu. Özel uçakla Küba'ya giden kırmızı takım yarışmacılarının sevinci dikkatlerden kaçmazken Aziz'in gözyaşı döktüğü görüldü.

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Aziz, "Hayatımın en zor bir buçuk saatiydi. Ömrümden ömür gitti. Vallahi size kolay" dedi. Bu sırada Nefise ve Cansu'nun "Niye ağlıyorsun?" deyip ona destek verdikleri görüldü.

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Survivor yeni bölüm fragmanında mavi takım yarışmacılarının ödül oyunu sonrası üzgün oldukları da dikkatlerden kaçmadı.

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Asena "İstemiyorum! İstemiyorum artık burada kalmak" diyerek haykırdı. Sesleri adayı inleten genç yarışmacı gözyaşlarına boğuldu.

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Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Asena'nın sözleri üzerine ilk konseyde nasıl bir açıklama yapacağı Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

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