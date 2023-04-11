Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyor. Survivor Merve'yi yarışmadan kovmuştu. Seyirci ayağa kalktı

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde beklenmedik bir diskalifiye olayı yaşandı. Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, sert sözlerle eleştirerek diskalifiye etti. Merve'ye söyledikleriyle gündem olan Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyor.

"KİMSENİN EMEĞİNİ YEDİRMEM, BUNU YAPANI GÖRMEDİM"

Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahseden Ilıcalı, bu durumun Survivor tarihinde az yaşandığını söyledi. Survivor Merve'nin sevgilisini özlediğinden dolayı yarışmada isteksiz oynadığını ve atış yapmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, "Ben burada kimsenin emeğinin yedirmem. Ben bunu korumak zorundayım. Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun?" dedi.

ACUN ILICALI'YA TEPKİ YAĞIYOR

Acun Ilıcalı, Merve'ye söylediklerinden sonra Twitter'da gündem oldu. Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yarışma esnasında uyuyarak oyuna çıkmadığı görüntüleri paylaşan kullanıcılar, "Merve'ye büyük ayıp ettin. Bu kız Nisa'nın yaptığının çeyreğini yapmadı" dedi. Bazı kullanıcılar ise geçtiğimiz bölümlerde Asena'nın Merve'ye şiddet uygulamasını hatırlatan izleyiciler, "Şiddet uygulayanı elemeyen sen bir de üstüne dayak yiyeni eledin" ifadelerini kullandı.

İŞTE ACUN ILICALI'YA GELEN TEPKİLERDEN BİRKAÇ'I...