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Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyor. Survivor Merve'yi yarışmadan kovmuştu. Seyirci ayağa kalktı

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununda isteksiz davrandığı ve takımına oyun kaybettirdiği için gönüllüler takımından Merve'yi diskalifiye etmesi izleyicilerin tepkisini çekti. Nisa Bölükbaşı ve diğer yarışmacıların zamanında oyunları bıraktığını hatırlatan seyirciler, "Büyük ayıp ettin" diyerek Ilıcalı'ya sitem etti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:34
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Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyor. Seyirci ayağa kalktı

Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyor. Survivor Merve'yi yarışmadan kovmuştu. Seyirci ayağa kalktı
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Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde beklenmedik bir diskalifiye olayı yaşandı. Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, sert sözlerle eleştirerek diskalifiye etti. Merve'ye söyledikleriyle gündem olan Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyor.

"KİMSENİN EMEĞİNİ YEDİRMEM, BUNU YAPANI GÖRMEDİM"

Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahseden Ilıcalı, bu durumun Survivor tarihinde az yaşandığını söyledi. Survivor Merve'nin sevgilisini özlediğinden dolayı yarışmada isteksiz oynadığını ve atış yapmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, "Ben burada kimsenin emeğinin yedirmem. Ben bunu korumak zorundayım. Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun?" dedi.

ACUN ILICALI'YA TEPKİ YAĞIYOR

Acun Ilıcalı, Merve'ye söylediklerinden sonra Twitter'da gündem oldu. Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yarışma esnasında uyuyarak oyuna çıkmadığı görüntüleri paylaşan kullanıcılar, "Merve'ye büyük ayıp ettin. Bu kız Nisa'nın yaptığının çeyreğini yapmadı" dedi. Bazı kullanıcılar ise geçtiğimiz bölümlerde Asena'nın Merve'ye şiddet uygulamasını hatırlatan izleyiciler, "Şiddet uygulayanı elemeyen sen bir de üstüne dayak yiyeni eledin" ifadelerini kullandı.

İŞTE ACUN ILICALI'YA GELEN TEPKİLERDEN BİRKAÇ'I...

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