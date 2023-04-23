Survivor Merve sosyal medya üzerinden içini döktü. Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti

Editör; Osmancan EROK

Survivor 2023 yarışmasına yedeklerden giren Türkiye Cimlastik Şampiyonu Merve Yıldırım, yarışma süresince kendinden çokça söz ettirmişti.

Özellikle de bir diğer kadın yarışmacı Asena ile aralarında çıkan kavga sonucunda Asena'nın Merve'ye saldırarak vurması günlerce bu olayın konuşulmasına neden olmuştu.

Bu olayın travmatik etkisini bir türlü üzerinden atamayan Merve yarışmada gösterdiği uyumsuz davranışları neticesinde Acun Ilıcalı tarafından bir süre sonra diskalifiye edilmek zorunda kalmıştı.

Tüm bu olanların ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Merve Yıldırım, içini döktü

''Herkese merhaba3 buçuk aydır yoktum. öncelikle sizleri çok özledim. Bildiğiniz gibi artık Survivor'da değilim. Yaşadığım Olayın şokunu ve üzüntüsünü bende henüz yeni atlatıyorum.''

''Öncelikle hiçbir şey benim sağlığım psikolojim ve canımdan değerli değil ama ben hayalim ve yarışma için gerek canımı gerek psikolojimi hiçe saydım ve gidebildiğim kadar böyle gittim. Survivor'da performansım ile öne çıktım. aldığım sayıları, takımıma kazandırdığım ödülleri, çıktığım Best off'ları sizler biliyorsunuz.''

''Hiçbir zaman ‘ ben sevgilimi özledim gitmek istiyorum’ gibi cümleler kurmadım. Ya da Survivor çok zormuş çok açım yapamıyorum artık diye kaprislerim ile de bitmedi. Gördüğüm şiddetten sonra çok zor toparlandım. Toparlandıktan sonra yine takım değiştirdim yine toparlandım temas istemiyorum denilişime gülündü sinir krizi geçirdim. Korkak dendi yine toparlandım.''

''Survivorun zor şartlarını yaşarken üzerine bunların üstesinden gelip muhteşem bir performans koyarak ilerledim. Aslında çok zor şeyleri başardım. Halk oylaması konuşmamda ki o güçlü Merve oldum Survivorda. Hikayemi sizlerle sadece bir kez paylaştım. Yarışmada hiçbir zaman hikayemi tekrar gündeme getirip arkasına sığınıp mağduriyet yapmadım. Sizlere orda anlatmak istediğim acılı bir hayat hikayesi değil ordan doğan Merve’ydi. Bazılarınız bunu bile kullanmaya çalıştı.‘yürüdüğüm’ söylenen oyunda ben artık psikolojik olarak bitiktim orda değildim bu her yarışmacıya ara ara oluyor. Ve benim bu denli ilk kez oluyor.''

''Destekleyen ve her şeyi net gören hepinize sonsuz sevgilerim ve teşekkürlerimle. Kendi kendimi yetiştirdiğim Merve ile şimdi çok daha fazla gurur duyuyorum. Duruşunu bozmayan karakterinden ödün vermeyen sırf televizyon için kötülüklerden beslenmeyen..''

''Son olarak kesinlikle ‘oraya girmek isteyen insanların hakkını yedin’ cümlelerini kabul etmiyorum. 3 yıl uğraştım. Evimi işimi bırakıp 20 gün yarışmaya girebilme umuduyla bir evde belirsizlik içinde bekledim. Hep ışık saçan enerjim ile anıldım bundan sonrada o Merve olarak devam edeceğim. Unutmayın ki ne demiştim ‘yeni gelmedim geri geldim :) ''