Acun Ilıcalı kadın yarışmacıyı kovdu. Survivor yarışmasında böyle diskalifiye görülmedi

Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Survivor'ın 10 Nisan tarihli son bölümünde, dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında konsey gerçekleşti.

Mavi takım yarışmacısı olan Merve'nin dokunulmazlık oyununda oynamayarak performans göstermemesi Acun Ilıcalı tarafından konseyde gündeme getirildi. Ilıcalı, Merve'nin keyfi olarak oynamaması nedeniyle gönüllüler takımının hakkını yedirmeyeceğini söyleyerek Merve'ye kalmak isteyip istemediğini sordu.

Merve'nin ayrılma kararı vermesi üzerine Acun Ilıcalı, "Arkada meşale var ya onu almana gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." dedi. O anlar ekranlara damga vurdu

Survivor'da yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı Merve'nin özlem yaşayıp yaşamadığını sordu. Bunun üzerine Merve babasını özlediğini söyleyerek Ilıcalı'nın sözlerini onayladı. Bunun üzerine Merve'nin bilerek parkurda oynamadığını dile getiren Ilıcalı şunları söyledi;

"Beni öldürseler beş kişi ile yürüdüğüm yolda, o takımı zora sokacak bir şey yapmam. Bunu yapanı Survivor'da görmedim. Geçen gün biliyorsunuz Asena'ya çok yüklendim. Ve ben şunu öğrendim hayatta; 'İnsan bir şey yaptıktan sonra sebep üretebiliyor.' Sonra Asena bana dedi ki; 'Siz bana yükleniyorsunuz ama yarın Merve başka sebep bulacak' dedi.

Ama hepinizin huzurunda, Asena'ya bir şey söylemek istiyorum; Haklıymışsın. Burada benim yaşadığım durum hayat tecrübesi. Asena bana bunları yapıyor deyip, bir şekilde sorunun Asena'da olduğunu söyleyen Merve. Ama bir şeyi kaçırmışım, kendime ders vermeyi kaçırmışım. İnsanlar bahane buluyorlar. Biz hep beraber oturduk Merve'yi Survivor'da tutmaya çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz? Sen şuanda ne kadar zorlanıyorsan zorlanabilirsin ama arkadaşlarını yalnız bırakamazsın.

Bu şekilde bir yaklaşımı kabul etmiyorum. Ben kimsenin hakkınız yedirmem, mavi takımın böyle bir olay yaşamasını kabul etmiyorum. "

Açıklamaları ile Merve'ye adeta sitemde bulunan Acun Ilıcalı, Merve'ye "Sen şimdi bize kararını söyleyeceksin. Sen bu takımın bir parçası olarak arkadaşlarına destek olarak devam edecek misin, yoksa ben böyleyim devam ederim mi diyorsun?" diyerek kararını sordu.

Bunun üzerine Merve, "Potadayım, şuan eleme adayıyım" diyerek cevap verdi. Merve bu haliyle takım arkadaşlarına destek olamayacağını söylerken, Acun Ilıcalı son sözünü söyleyerek, "Arkada meşale var ya onu almana gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." dedi.