11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Acun Ilıcalı kadın yarışmacıyı kovdu. Survivor yarışmasında böyle diskalifiye görülmedi

Acun Ilıcalı kadın yarışmacıyı kovdu. Survivor yarışmasında böyle diskalifiye görülmedi

Survivor'ın son bölümünde şoke eden diskalifiye ekranlara geldi. Dokunulmazlık mücadeleleriyle seyirci karşısına çıkan Survivor'ın 10 Nisan tarihli son bölümünde, Acun Ilıcalı parkurda keyfi olarak oynamayan bir yarışmacıyı çok sert sözlerle eleştirerek yarışmadan kovdu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 09:19
Takip Et

Survivor yarışmasında böyle diskalifiye görülmedi. Acun Ilıcalı yarışmacı Merve Yılmaz'ı kovdu.

Acun Ilıcalı kadın yarışmacıyı kovdu. Survivor yarışmasında böyle diskalifiye görülmedi
+
Aa
-

Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Survivor'ın 10 Nisan tarihli son bölümünde, dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında konsey gerçekleşti.

Mavi takım yarışmacısı olan Merve'nin dokunulmazlık oyununda oynamayarak performans göstermemesi Acun Ilıcalı tarafından konseyde gündeme getirildi. Ilıcalı, Merve'nin keyfi olarak oynamaması nedeniyle gönüllüler takımının hakkını yedirmeyeceğini söyleyerek Merve'ye kalmak isteyip istemediğini sordu.

Merve'nin ayrılma kararı vermesi üzerine Acun Ilıcalı, "Arkada meşale var ya onu almana gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." dedi. O anlar ekranlara damga vurdu

Survivor'da yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı Merve'nin özlem yaşayıp yaşamadığını sordu. Bunun üzerine Merve babasını özlediğini söyleyerek Ilıcalı'nın sözlerini onayladı. Bunun üzerine Merve'nin bilerek parkurda oynamadığını dile getiren Ilıcalı şunları söyledi;

"Beni öldürseler beş kişi ile yürüdüğüm yolda, o takımı zora sokacak bir şey yapmam. Bunu yapanı Survivor'da görmedim. Geçen gün biliyorsunuz Asena'ya çok yüklendim. Ve ben şunu öğrendim hayatta; 'İnsan bir şey yaptıktan sonra sebep üretebiliyor.' Sonra Asena bana dedi ki; 'Siz bana yükleniyorsunuz ama yarın Merve başka sebep bulacak' dedi.

Ama hepinizin huzurunda, Asena'ya bir şey söylemek istiyorum; Haklıymışsın. Burada benim yaşadığım durum hayat tecrübesi. Asena bana bunları yapıyor deyip, bir şekilde sorunun Asena'da olduğunu söyleyen Merve. Ama bir şeyi kaçırmışım, kendime ders vermeyi kaçırmışım. İnsanlar bahane buluyorlar. Biz hep beraber oturduk Merve'yi Survivor'da tutmaya çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz? Sen şuanda ne kadar zorlanıyorsan zorlanabilirsin ama arkadaşlarını yalnız bırakamazsın.

Bu şekilde bir yaklaşımı kabul etmiyorum. Ben kimsenin hakkınız yedirmem, mavi takımın böyle bir olay yaşamasını kabul etmiyorum. "

Açıklamaları ile Merve'ye adeta sitemde bulunan Acun Ilıcalı, Merve'ye "Sen şimdi bize kararını söyleyeceksin. Sen bu takımın bir parçası olarak arkadaşlarına destek olarak devam edecek misin, yoksa ben böyleyim devam ederim mi diyorsun?" diyerek kararını sordu.

Bunun üzerine Merve, "Potadayım, şuan eleme adayıyım" diyerek cevap verdi. Merve bu haliyle takım arkadaşlarına destek olamayacağını söylerken, Acun Ilıcalı son sözünü söyleyerek, "Arkada meşale var ya onu almana gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları titreyerek açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
4
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları titreyerek açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları titreyerek açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
5
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
6
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek
7
﻿Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek
﻿Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek
﻿Gomis kupayı bıraktı lige baktı
﻿Gomis kupayı bıraktı lige baktı
﻿Gomis kupayı bıraktı lige baktı
﻿Brent petrolün varil uluslararası piyasada fiyatı 84,89 dolar
﻿Brent petrolün varil uluslararası piyasada fiyatı 84,89 dolar
﻿Brent petrolün varil uluslararası piyasada fiyatı 84,89 dolar
﻿Çaldığı otomobille kaza yaptı
﻿Çaldığı otomobille kaza yaptı
﻿Çaldığı otomobille kaza yaptı
﻿Galatasaray TFF ile otelde toplantı yapacak
﻿Galatasaray TFF ile otelde toplantı yapacak
﻿Galatasaray TFF ile otelde toplantı yapacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.