Survivor'da duyulmamış itiraf

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'da duyulmamış itiraf

"Survivor All Star"dan elenen isim ise Damla Can olurken yaşanan diyaloglar adeta, "Survivor'da duyulmamış itiraf" dedirtti.

"Survivor All Star" yarışmasının 8. düellosuna hazırlanan Özgür Tetik, yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Takım arkadaşı Batuhan, takımın genel istatistiklere dayalı kararlar almasını eleştirdi.

İzleyiciler, son bölümde hangi takımın dokunulmazlığı kazandığını ve haftanın ikinci eleme adayının kim olduğunu merak ediyor.

"Survivor All Star"ın 125. bölümünde eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

26 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan "Survivor All Star"ın son bölümünü kaçıranlar veya finalini izleyemeyenler, haftanın ikinci eleme adayının kim olduğunu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını araştırıyor.

Özgür Tetik, "Bu 8. düellom olacak. Üst üste de 4. düellom. Şu anda hem benim hem de herkesin merak ettiği bir konu var. İhtiyar daha ne kadar dayanır?" dedi.

Takımındaki istatistik odaklı kararlardan rahatsız olan Batuhan, "Dokunulmazlık oyunumuz vardı ve kaybettik. Sonra konseye gittik. Şimdi kaptan benim. Özgür abi, Seda'yı yazdı bir kere. Bakma Batuhan yazdığına, Seda'yı yazardı. Zaten 4 sayı almışım beni mi yazacak?" ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlık oyunu öncesinde Murat Ceylan, hasta olan Seda Ocak'a sağlık durumunu sordu.

Seda, "Aslında çok iyi hissetmiyorum ama ben normal hayatımda da hiçbir zaman yatarak iyileşen bir insan değilim. Bence ben parkurda terledikçe hastalığı atarım gibime geliyor" yanıtını verdi.

"Survivor"da heyecan dolu geçen dokunulmazlık oyununu 12-11'lik skorla Kırmızı Takım kazandı. Takım, ödül olarak kuzu kafes ve sotelenmiş sebze yedi.

Mavi Takım'ın konseyinde yapılan oylamada Seda 2, Ogeday 1, Batuhan 1 oy aldı. Böylece Seda Ocak, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Daha önce adı hiç eleme listesine yazılmamış olan Seda Ocak, oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

"Survivor All Star"dan elenen isim ise Damla Can oldu.

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