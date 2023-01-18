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  • Survivor’da kim elendi? 17 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti? Ümit Erdim adaya veda mı etti?

Survivor’da kim elendi? 17 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti? Ümit Erdim adaya veda mı etti?

TV8 ekranlarında yeni sezonuna başlayan Survivor yarışma programında bir yarışmacı adaya veda etti. Eleme adayları olan Seçkin, Berdan, Kürşat ve Ümit’in arasından Survivor’a veda eden isim belirlendi. Peki, Survivor’da kim elendi? 17 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti? Ümit Erdim adaya veda mı etti?

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:51
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Survivor’da kim elendi? 17 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti? Ümit Erdim adaya veda mı etti?

Survivor’da kim elendi? 17 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti? Ümit Erdim adaya veda mı etti?
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Dün akşam gerçekleştirilen Survivor eleme gecesinde yarışmacılardan Seçkin, Berdan, Kürşat ve Ümit eleme adayı oldu. Survivor’da halk oylamasına çıkan isimlerden biri Survivor adasına veda etti. Peki, Survivor’da kim elendi? 17 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti? Ümit Erdim adaya veda mı etti?

TV8 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan Survivor 2023 sezonunda dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Survivor eleme adayları Seçkin, Berdan, Kürşat ve Ümit olmuştu.

Survivor’da halk oylamasına çıkan adaylardan biri yarışmaya veda etti. Peki, Survivor’da kim elendi? 17 Ocak 2023 Survivor’dan kim gitti?

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın sunduğu Survivor’a 17 Ocak’ta veda eden isim Ümit Erdim oldu.

Eleme konseyi öncesi ödül oyunu oynandı. Günün ödülü ise kraker oldu. Ödül oyununda kadınlar mücadelesini gönüllüler açık ara kazandı. Erkekler yarışında da açık ara kazanan gönüllüler oldu. Böylece 2-0 gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.

Seçkin Piriler, günlerdir süren peş peşe mağlubiyetini, ödül oyununda kırdı. Oyunu kazanmasının ardından oyun alanında gözyaşları içinde kaldı.

Dominik'e erken veda eden Ümit Erdim, ''Gidiyorum, takımıma hala inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak. Teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.

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