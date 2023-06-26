Süt otu annelerde süt kesilmesine iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Annelerin korkulu rüyası olan süt kesilmesine iyi gelen süt otunun faydaları dikkat çekti.

SÜT KESİLMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bebek daha az kaka yapmaya başladıysa anne sütünü yeterince alamıyor olabilir.

-Bebeğin kakasının koyu renkli olması da anne sütünü yeterince alamadığını gösterir.

-Bebek daha az çiş yapıyorsa yeterince beslenemiyor olabilir.

-Anne sütü alamayan bebeğin kilosu düşer.

-Bebeğin sürekli meme araması da yeterince doymadığını gösterir.

-Bebeğin memeyi reddetmeye başlaması da sütün azaldığını ya da azalacağına işaret eder.

NASIL KULLANILIR?

Kullanılacağı zaman kuru kökler parçalanarak suyla kaynatılır. Tesirli madde saponindir. Bundan başka şahmi yağ ve golterin isimli madde vardır.

Haşlaması soğuk algınlığında, nezlede her iki saatte bir çorba kaşığı içilir.

ZARARI VAR MI?

Yüksek dozda kullanılacak olursa kusturur.