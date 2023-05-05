Sütte kıtlığı ayak sesleri. Böyle giderse sütü de ithal ederiz

Çiğ süt üretiminde korkutan düşüş. Geçen yıl süt üretimi yüzde 7,1 düştü. 2021'de 23 milyon 200 Bin ton süt üretilirken geçen yıl bu rakam 21 Milyon 563 bin tona geriledi.

Sütte kıtlığı ayak sesleri. Böyle giderse sütü de ithal ederiz

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. Süt üretimindeki kara tablo gözler önüne serildi. Çünkü büyük bir düşüşün yaşandığı ortaya çıktı.

Buna göre, 2021'de 23 milyon 200 bin 306 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2022'de yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu.Türkiye bir yıllık çiğ süt kaybı 1 milyon 637 Bin ton oldu.

Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi yüzde 31,5, keçi sütü üretimi yüzde 13,2, inek sütü üretimi yüzde 6,8 ve koyun sütü üretimi yüzde 6,7 azaldı.

Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 92,3'ünü inek sütü, yüzde 4,9'unu koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.(AA)

Türkiye'de 2021 ve 2022 yıllarında üretilen çiğ süt üretimleri (ton) şöyle:

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