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Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix heyecanı

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 23 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon tarihin en uzun sezonu olacak. Bu hafta gözler Suudi Arabistan Grand Prix'inde olacak.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:59
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Suudi Arabistan Grand Prix başlıyor

Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix heyecanı
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Bu sezon Formula 1'de 4 takım aynı sürücülerle devam edecek.
Geçtiğimiz sezonun takımlar şampiyonu Red Bull, Max Verstappen ve Sergio Perez ile yola devam ederken, Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile, Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell ile, Alfa Romeo da Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu ile 2023'te yer alacak. Diğer 6 takım ise birer pilotlarını değiştirdi. McLaren'de Oscar Piastri, Alpine'de Pierre Gasly, Aston Martin'de Fernando Alonso, Haas'ta Nico Hulkenberg, AlphaTauri'de Nyck de Vries ve Williams'ta da Logan Sargeant takımlarının yeni pilotları oldu.

Yeni sezonda 3 pilot ilk kez Formula 1'de ana kadroda yarışacak. Bu sezonun yeni pilotları McLaren'de Oscar Piastri, Williams'ta Logan Sargeant ve AlphaTauri'den de Nyck de Vries oldu. Nyck de Vries kariyerinde daha önce Williams ile Alex Albon'un yerine yarışmıştı.

Geçtiğimiz sezon takımların ana kadrosunda yer alan Daniel Ricciardo, Red Bull'da, Mick Schumacher ise Mercedes'te yedek pilot olarak görev alacak.

2023 Formula 1'de yarışacak takımlar ve pilotlar şöyle:

Red Bull
Max Verstappen
Sergio Perez

Ferrari
Charles Leclerc
Carlos Sainz

Mercedes
Lewis Hamilton
George Russell

Alpine
Pierre Gasly
Esteban Ocon

McLaren
Oscar Piastri
Lando Norris

Alfa Romeo
Valtteri Bottas
China Guan Yu Zhou

Aston Martin
Fernando Alonso
Lance Stroll

Haas
Kevin Magnussen
Nico Hulkenberg

AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Nyck de Vries

Williams
Logan Sargeant
Alexander Albon

2023 Formula 1 takvimi ise şu şekilde:

19 Mart - Suudi Arabistan Grand Prix

2 Nisan - Avustralya Grand Prix

30 Nisan - Azerbaycan Grand Prix

7 Mayıs - Miami Grand Prix

21 Mayıs - Emilia Romagna Grand Prix

28 Mayıs - Monako Grand Prix

4 Haziran - İspanya Grand Prix

18 Haziran - Kanada Grand Prix

2 Temmuz - Avusturya Grand Prix

9 Temmuz - Britanya Grand Prix

23 Temmuz - Macaristan Grand Prix

30 Temmuz - Belçika Grand Prix

27 Ağustos - Hollanda Grand Prix

3 Eylül - İtalya Grand Prix

17 Eylül - Singapur Grand Prix

24 Eylül - Japonya Grand Prix

8 Ekim - Katar Grand Prix

22 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix

29 Ekim - Mexico City Grand Prix

5 Kasım - Sao Paulo Grand Prix

18 Kasım - Las Vegas Grand Prix

26 Kasım - Abu Dhabi Grand Prix

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