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Hamilton'un kararı belli oldu: 50 milyon dolarlık seçim yaptı

Formula 1'in yıldızı Lewis Hamilton, Mercedes ile yeni kontratı için görüşmelere başladı. Alman üreticinin, deneyimli isme yıllık 77 milyon dolardan 2 senelik teklif götürdüğü iddia edildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:04
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F1'de flaş Hamilton gelişmesi

Hamilton'un kararı belli oldu: 50 milyon dolarlık seçim yaptı
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Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu ismi Lewis Hamilton, kariyerine Mercedes'te devam edecek gibi görünüyor.

Deneyimli pilot, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinden şu an yıllık 50 milyon dolar kazanıyor..

Alman üretici ile yeni kontrat için görüşmelere başlayan Hamilton'ın aldığı teklifin ise yıllık 77 milyon dolar olmak üzere 2 senelik olduğu iddia edildi...

İmzaların 2023 sezonunun ilk yarışların ardından atılması bekleniyor.

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