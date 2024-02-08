Suudi Arabistan'da çarşaf yasaklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da çarşaf yasaklandı
Suudi Arabistan yönetimi kız öğrencilerin okullarındaki sınav salonlarına çarşafla girmelerinin yasaklandığını açıkladı. Yeni uygulamaya göre kız öğrenciler artık okullarda üniforma giyecek.

Suudi Arabistan’da kadın hakları ihlali olarak değerlendirilen çarşaf giyme zorunluluğu ile ilgili yeni bie gelişme yaşandı.

Çarşaf giyme zorunluluğunun kaldırıldığı ve daha sonra aşamalı olarak modernleşme sürecine gidildiği Suudi Arabistan’da şaşırtan bir karar daha alındığı belirtildi. Yeni alınan karara göre Suudi Arabistan’da kız öğrencilerin çarşaf giyerek sınav salonlarına girmelerinin yasaklandığı belirtildi.

SINAV DÖNEMİNDE OKUL ÜNİFORMASI DÜZENLEMELERİNE UYMAK ZORUNDA OLACAKLAR

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Komisyonu'nca alındığı ifade edildi. Yeni karara göre eğitim gören tüm kız öğrenciler sınav döneminde okul üniforması düzenlemelerine uymak zorunda olacak.

Çarşafla sınav salonlarına girme yasağı alınan kararda, kız öğrencilerden çarşaf giymemekle birlikte "ahlak kurallarına" uymasının isteneceği belirtildi.

KIZLARA ÜNİVERSİTE YASAKLANMIŞTI

Kız öğrencilere ilişkin alınan kararda, "Riyad’ın kadınları Krallığın gücünün önemli bir parçası olarak desteklediğini gösteren, 2030 vizyonuyla uyumlu bir dizi reformun parçası" olarak değerlendirildi.

Afganistan’da ise Taliban yönetimi geçtiğimiz yıl yapmış olduğu duyuru ile üniversite eğitimini kız öğrenciler için yasakladığını aktarmıştı.

Söz konusu alınan kararın ülkedeki erkek ve kız öğrencilerin yoğun tepkisini çektiği ortaya çıkmıştı.

İlgili Haberler
Çiğ köfte devi ünlü dönerciyi satın aldı. İmzalar atıldı
SWAT Yarışmasında Suudi Arabistan ekibi rehineyi 2 kez yere düşürdü. Türk ekibi şov yaptı
Suudi Arabistan'ın Tebük şehrindeki kar yağışı görenleri şaşırttı
Suudi Arabistan'ın Tebük şehrindeki kar yağışı görenleri şaşırttı
Suudi Arabistan'dan TFF'ye flaş başvuru: Parayı geri verin. Şimdi ne olacak?
Suudi Arabistan’da alkol satışına izin çıktı. 70 yıl aradan sonra bir ilk yaşanacak
Son Haberler
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Gündem
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Hafize Gaye Erkan hakkında kulislerden sızan bomba iddia. Erdoğan bakın niye görevden almış Gündem
Hafize Gaye Erkan hakkında kulislerden sızan bomba iddia. Erdoğan bakın niye görevden almış
Uzmanından kritik obezite cerrahisi açıklaması Sağlık
Uzmanından kritik obezite cerrahisi açıklaması
Erdoğan'ın kendisine rakip olarak gördüğü isim ortaya çıktı. İşte aldığı önlem Gündem
Erdoğan'ın kendisine rakip olarak gördüğü isim ortaya çıktı. İşte aldığı önlem
Arda Güler'den flaş Barcelona itirafı Spor
Arda Güler'den flaş Barcelona itirafı
İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri neler? Sağlık
İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri neler?
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu Yerel Haberler
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu