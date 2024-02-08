Suudi Arabistan'da çarşaf yasaklandı

Suudi Arabistan’da kadın hakları ihlali olarak değerlendirilen çarşaf giyme zorunluluğu ile ilgili yeni bie gelişme yaşandı.

Çarşaf giyme zorunluluğunun kaldırıldığı ve daha sonra aşamalı olarak modernleşme sürecine gidildiği Suudi Arabistan’da şaşırtan bir karar daha alındığı belirtildi. Yeni alınan karara göre Suudi Arabistan’da kız öğrencilerin çarşaf giyerek sınav salonlarına girmelerinin yasaklandığı belirtildi.

SINAV DÖNEMİNDE OKUL ÜNİFORMASI DÜZENLEMELERİNE UYMAK ZORUNDA OLACAKLAR

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Komisyonu'nca alındığı ifade edildi. Yeni karara göre eğitim gören tüm kız öğrenciler sınav döneminde okul üniforması düzenlemelerine uymak zorunda olacak.

Çarşafla sınav salonlarına girme yasağı alınan kararda, kız öğrencilerden çarşaf giymemekle birlikte "ahlak kurallarına" uymasının isteneceği belirtildi.

KIZLARA ÜNİVERSİTE YASAKLANMIŞTI

Kız öğrencilere ilişkin alınan kararda, "Riyad’ın kadınları Krallığın gücünün önemli bir parçası olarak desteklediğini gösteren, 2030 vizyonuyla uyumlu bir dizi reformun parçası" olarak değerlendirildi.

Afganistan’da ise Taliban yönetimi geçtiğimiz yıl yapmış olduğu duyuru ile üniversite eğitimini kız öğrenciler için yasakladığını aktarmıştı.

Söz konusu alınan kararın ülkedeki erkek ve kız öğrencilerin yoğun tepkisini çektiği ortaya çıkmıştı.