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Bir dizi yasak getirildi. Suudi Arabistan'dan Ramazan reformu

Suudi Arabistan'da Ramazan ayı öncesi bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre, iftarlar için herhangi bir geçici oda veya çadır kurulmaması, ayrıca teravih namazlarına çocukların getirilmemesi, fazla uzatılmış dualardan kaçınılması istendi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 08:06
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Suudi Arabistan'dan Ramazan reformu

Bir dizi yasak getirildi. Suudi Arabistan'dan Ramazan reformu
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OdaTV'nin haberine göre, Suudi Arabistan İslam İlişkileri, Tebliğ ve Rehberlik Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde bir genelge yayımlayarak bakanlığın ve camilerin Ramazan boyunca yapması gereken hazırlıkları açıkladı.

Bakan Dr. Abullatif El Şeyh tarafından yayımlanan genelgede, oruç tutanlar için iftarların cami bahçelerinde daha önce belirlenmiş alanlarda imam ve müezzinlerin sorumluluğu altında düzenlenmesi gerektiği bildirildi. 

Genelgede iftarı düzenleyen görevlilerin iftardan hemen sonra bölgenin temizlenmesinden sorumlu olacağı belirtilirken, iftarlar için herhangi bir geçici oda veya çadır kurulmaması istendi.   

İmam ve müezzinleri talimatlara katı bir şekilde uymaya çağıran bakanlık genelgesinde, ibadet eden kişilerin ihtiyaçlarının öncelik olarak belirlenmesi istendi. Bakanlık ayrıca din görevlilerin herhangi bir olağanüstü şart oluşmadıkça Ramazan boyunca camilerde hazır bulunması gerektiğini vurguladı.

"FAZLA UZATILMIŞ DUALARDAN KAÇINALIM"

Suudi Arabistan'da yaklaşan Ramazan öncesinde din adamları için hazırlanan genelgede teravih namazları sırasında cemaatin durumunun göz önünde bulundurulması, fazla uzatılmış dualardan kaçınılması, cemaate bazı 'faydalı kitapların' okunması gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Ramazan'ın son 10 gününde kılınan teheccüd namazıyla sabah namazı arasında, ibadet edenlere zorluk çıkarılmaması için uygun bir zaman aralığı bırakılması yönündeki tavsiye de bakanlık genelgesinde yer alan detaylardan biri oldu.

Suudi Arabistan İslam İlişkileri, Tebliğ ve Rehberlik Bakanlığı ayrıca teravih namazlarına karmaşaya ve saygı eksikliğine yol açtıkları için çocukların getirilmemesini istedi.

Genelgede ayrıca camilere kamera sistemleri kurulmaması, vaaz ve namaz sırasında herhangi bir şekilde yayın yapılmaması ve iftar sonrası maddi yardım toplanmaması öneriliyor. Camilerde çalışan kişilerden ibadethaneleri temiz ve düzenli tutmak için iki kat daha fazla çalışmaları isteniyor.

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