Suudi Arabistan’la tarım anlaşması imzalandı. Sudan’da tarım projesi suya düşmüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan ile yaptığı "Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile tarım alanında teknolojilerin geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum, verimlilik, hayvancılık, bitki tohumları, su kirliliği gibi pek çok konuda iş birliğini öngören bir anlaşma imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından, "Görüşmemiz sonunda imzaladığımız Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Söz konusu alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için gerekli yöntem ve önlemlerle ilgili danışılmak üzere çalışma grubu oluşturulması ve bu grubun, ihtiyaç duyulduğunda her iki ülkede de toplantılar yapması öngörülüyor.

SUDAN'DA TARIM PROJESİ HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bağlı ortaklığı olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin tasfiyesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tasfiye işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülerek ortaklık payından kaynaklı tüm hak ve yükümlülükler TİGEM'e devredilecek.

MİLYARLARCA LİRA BOŞA GİTTİ

Şirkete 2019 yılında 27 milyar 770 milyon lira, 2020 yılında 28 milyar 2 milyon lira, 2021 yılında 28 milyar 625 milyon lira, 2022 yılında 30 milyar 778 milyon lira kaynak aktarıldı. Şirket, gider üstüne gider yaparken şirket yöneticilerine sadece 2021 yılında sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ikramiye olarak 419 bin 965 TL ödeme yapıldı.