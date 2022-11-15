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Damacana suya zam. Sudan ucuz lafı mazide kaldı

Damacana su fiyatı ocak 2022 tarihinden bu yana üçüncü kez zamlandı. En ucuz damacana su fiyatı 30 TL’yi aşarken boş damacana fiyatı ise 70 liraya kadar çıktı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:40
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Bu sene 3. kez fiyatı arttı. Damacana suya zam. Sudan ucuz lafı mazide kaldı

Damacana suya zam. Sudan ucuz lafı mazide kaldı
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Milli Gazete'nin haberine göre, damacana su fiyatları gördüğü üçüncü zamla dikkat çekiyor. Boş damacana fiyatı da zamlardan nasibi aldı. Damanaca su fiyatı üzerinden yaşanan bu artışlara gerekçe olarak maliyetler gösteriliyor.

Damacana su fiyatı ocak 2022 tarihinden bu yana üçüncü kez zamlandı. En ucuz damacana su fiyatı 30 TL’yi aşarken boş damacana fiyatı ise 70 liraya kadar çıktı.
Enflasyondan damacana su fiyatları da ciddi oranda nasibi aldı. Zamlara gerekçe olarak artan maliyet artışları sunuluyor.

19 litrelik damacana su fiyatı yıl içerisinde gördüğü üçüncü zamla birlikte en ucuz satış fiyatı 32 TL olurken, en pahalı damacana su fiyatı ise 38 liradan satılıyor.
Boş damacana fiyatı da dikkat çekiyor. Boş damacana fiyatları 70 TL iken cam şişeler ise 225 TL’ye kadar çıkabiliyor.

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