Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu; 2 arkadaşı gözaltına alındı

Bartın’ın Kozcağız beldesinde bir kişi, tabancayla vurularak öldürüldü. Cesedi çöplerin arasında bulunan kurbanın kimliği Emrah Üstünsoy olarak belirlendi.

KAYNAK: DHA
Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu; 2 arkadaşı gözaltına alındı

Cinayetle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde 3 kurşun izi

Olay, dün akşam saatlerinde Kozcağız beldesindeki sanayi sitesinin arkasındaki boş arazide meydana geldi. Çöplerin arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kişinin göğsünden 3 kurşunla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin Emrah Üstünsoy’a ait olduğu anlaşıldı. Üstünsoy’un cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arkadaşları şüpheli çıktı

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Üstünsoy’un arkadaşları Z.Ü. ve G.G.'yi şüpheli olarak tespit etti. Ekipler, şüphelileri beldede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Olayın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

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