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Tabancayla şaka can aldı

Adana’da tabancayla şaka yaparken bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili iki zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:08
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Tabancayla şaka can aldı

Tabancayla şaka can aldı
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İHA'nın haberine göre, olay, 4 Mart günü saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan Pirinci (19), kuzeni Mustafa Pirinci (23) ile birlikte arkadaşları Fırat Bolkan’ın (21) yanına gitti. 

Otomobilde oturan Furkan Pirinci, evden getirdiği ruhsatsız tabancayı, kuzeni ve arkadaşına gösterdi. Pirinci, tabancayı önce kuzenine ardından da arka koltukta oturan Bolkan’a doğrultup, tetiğe bastı. 

Birden ateş alan silahtan çıkan kurşun, Bolkan’ın başına isabet etti. Şüpheliler, Bolkan’ı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne bıraktıktan sonra kaçtı. Ameliyata alınan Bolkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 

Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Furkan Pirinci, ifadesinde, “Tabancanın emniyeti kapalı zannediyordum. İsteyerek vurmadım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Pirinci ile kuzeni Mustafa Pirinci, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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