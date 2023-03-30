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4 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu iddiası

Büyükçekmece'de Ocak 2019'da özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrencisi E.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari İngiliz kadın öğretmen Rebecca Kate R. (49) hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:40
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Tacizci kadın öğretmen hakkında yakalama kararı

4 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu iddiası
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DHA’nın haberine göre, Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.Şikâyetçilerin avukatı firari durumdaki Rebecca Kate R.'nin hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Sanık avukatı ise, bunun sert bir tedbir olduğunu müvekkilinin yargılamadan kaçmadığını ve avukatlarının duruşmaları takip ettiğini beyan etti. Mahkeme heyeti Rebecca Kate R. hakkında gıyaben tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına ve kırmızı bülten düzenlenmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rebecca Kate R. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 9 aydan, 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı görevsizlik nedeniyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Rebecca Kate R. hakkında yakalama kararı çıkardı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede anasınıfı öğrencisi E.K'nin, annesinin yanında İngilizce bir küfür ettiği, annesinin bu küfürü nereden öğrendiğini sorduğu, E.K.'nin de anasınıfı öğretmeninin sinirlenince kendisine böyle söylediğini beyan ettiği yer aldı. İddianamede ayrıca, 4 yaşındaki E.K.'nin ayrıca, İngiliz öğretmen Rebecca Kate R.'nin kendisine vurduğunu, küfür ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu söylediği iddiası da yer aldı. Bunun üzerine anne E.K. ve baba M.K. öğretmen hakkında şikayette bulunmuştu.

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