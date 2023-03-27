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İstanbul'da hastanede cinsel saldırı. Ünlü doktora hapis cezası

İstanbul'da A.Ç. adlı ünlü estetik doktoru, aynı hastanede çalışan kadın hemşireye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:50
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Ünlü doktor hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul'da hastanede cinsel saldırı. Ünlü doktora hapis cezası
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Ünlü estetik doktoru A.Ç., 2020 yılında İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede görev yapıyordu. Estetik doktoru, aynı hastanede hemşire olan 28 yaşındaki D.T. ile yakınlaşmak için kadının doğum günü olduğu gün, 'Gel, pasta keseceğiz. Baş başa olacağız, başka kimse olmayacak" gibi sözler söylediği iddia edildi.

D.T.'yi yangın merdivenine çağırarak burada öpmeye çalışan A.Ç., "Yarın yer ayarlayacağım oraya geleceksin. Birlikte olacağız, kimse olmayacak" diyerek taciz ettiği belirtildi. Ertesi gün hasta kabul odasında bulundukları sırada doktor A.Ç., hemşireyi taciz etmeye başlayınca korkan kadın karakola başvurdu.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, hemşirenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Ç., birkaç yıldır müşteki ile birlikte çalıştıklarını, kendisinin hem hastalara hem çalışanlara samimi bir insan olduğunu, müştekiyi de kızı gibi gördüğünü söyledi.

Müştekiyi taciz etmediğini, müştekiyi yangın merdivenlerine özel olarak çağırmadığını, otoparka inip çıkarken her zaman orayı kullandığını ifade etti.

Yine bir süre önce müştekinin kendisine doğum günü olduğunu ve kimsenin doğum gününü kutlamadığını söylemesi nedeniyle müştekiye 'yer ayarlayayım pasta keselim şeklinde söylemleri olduğunu' anlattı.

2.5 YIL HAPİS CEZASI

Savcılık tarafından ifadesi alınan A.Ç. hakkında, 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıkan A.Ç., cinsel tacizde bulunmadığını ilk kez böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığını söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme, hemşireye cinsel saldırıda bulunan A.Ç.'nin suçu işlediğini belirterek 2 yıl hapis cezası verdi.

Cezasında görevi nedeniyle nüfuzunu kötüye kullanarak işlediği gerekçesiyle cezasında artırım yapıldı ve 3 yıla çıkarıldı.

Cezanın sanık üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezada indirim yapan mahkeme, A.Ç.'yi 2 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.

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