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AFAD çalışanından konteyner isteyen kadına taciz iddiası. Mesajları ifşa oldu

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre depremzede bir kadının konteyner başvurusu için araması sonrası AFAD çalışanı, depremzede kadının telefon numarasını aldı ve sözlü tacizde bulundu. Mesajlar ise deşifre oldu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:00
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AFAD çalışanından konteyner isteyen kadına taciz iddiası

AFAD çalışanından konteyner isteyen kadına taciz iddiası. Mesajları ifşa oldu
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6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgedeki vatandaşlar başını sokabileceği bir çadır istemiş, yardımlar çok geç gittiği içinse sosyal medyadan tepki göstermişti.

Hatta AFAD'ın çadırlarını Haluk Levent'in yardım kuruluşu AHBAP'a para ile sattığı iddiaları tartışma konusu olmuştu.

Şimdi ise sosyal medyada AFAD ile ilgili yeni bir skandal ortaya çıktı.

Onedio.com'da yer alan bilgilere göre; Bir sosyal medya kullanıcısı da depremzede bir arkadaşının AFAD’a konteyner başvurusunda bulunmasının üzerine başına gelenleri paylaştı. Kullanıcının iddiasına göre; bir AFAD çalışanı, konteyner başvurusununda bulunan depremzede arkadaşına mesaj atıp rahatsız etmişti.

Konteyner başvurusununda bulunan depremzede kadını sözlü taciz eden AFAD çalışanına tepkiler de gecikmedi.

"@mervecneren" adlı kullanıcının iddiasına göre; bir AFAD çalışanı, konteyner başvurusununda bulunan depremzede arkadaşını böyle rahatsız etti:

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