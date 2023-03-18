Ecem Koyunlu 400 kez şikayet etmişti! Taciz eden şüphelinin 2 yıl hapsi istendi

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesaj ve video gönderdiği iddiasıyla Ramazan D.’den şikayetçi oldu.

Koyunlu’nun avukatları şikayet dilekçesinde, “Şüpheliyi tanımayan müvekkil, mesajlarına cevap dahi vermemiştir. Ramazan D. cinsel taciz içerikli eylemlerine devam etmekte, söz konusu durum artık müvekkil için dayanılmaz bir hal almaktadır. Şüphelinin cezalandırılmasını istiyoruz” dediler.

Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Ramazan D., suçlamaları reddetti: “Taciz amacım yoktur. Şikayetçinin kim olduğunu da bilmiyorum.”

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Ramazan D. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.

