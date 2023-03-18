18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ecem Koyunlu 400 kez şikayet etmişti! Taciz eden şüphelinin 2 yıl hapsi istendi

Ecem Koyunlu 400 kez şikayet etmişti! Taciz eden şüphelinin 2 yıl hapsi istendi

Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesaj ve video gönderdiği iddiasıyla Ramazan D.’den defalarca şikayetçi olmuştu. Ramazan D.’nin 2 yıla kadar hapsi istendi. 

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 14:14
Takip Et

Taciz eden şüphelinin 2 yıl hapsi istendi. Ecem Koyunlu 400 kez şikayet etmişti

Ecem Koyunlu 400 kez şikayet etmişti! Taciz eden şüphelinin 2 yıl hapsi istendi
+
Aa
-

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesaj ve video gönderdiği iddiasıyla Ramazan D.’den şikayetçi oldu.

Koyunlu’nun avukatları şikayet dilekçesinde, “Şüpheliyi tanımayan müvekkil, mesajlarına cevap dahi vermemiştir. Ramazan D. cinsel taciz içerikli eylemlerine devam etmekte, söz konusu durum artık müvekkil için dayanılmaz bir hal almaktadır. Şüphelinin cezalandırılmasını istiyoruz” dediler.

Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Ramazan D., suçlamaları reddetti: “Taciz amacım yoktur. Şikayetçinin kim olduğunu da bilmiyorum.”

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Ramazan D. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
1
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿Atatürk’ü Çanakkale’de yok sayanlar 1 numaralı Türk düşmanları İngiliz Savaş Bakanı Churchill ve Başbakan Lloyd George’un sözlerini okusunlar da utansınlar
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
2
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
3
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
4
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
5
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
6
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
7
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Depremin vurduğu voleybol takımı zirveye oynuyor
﻿Depremin vurduğu voleybol takımı zirveye oynuyor
﻿Depremin vurduğu voleybol takımı zirveye oynuyor
﻿Sırplar Kosova ile normalleşme anlaşmasını protesto etti
﻿Sırplar Kosova ile normalleşme anlaşmasını protesto etti
﻿Sırplar Kosova ile normalleşme anlaşmasını protesto etti
﻿Okan Buruk Jesus'a savaş açtı: Gerçekten canımızı sıkıyor
﻿Okan Buruk Jesus'a savaş açtı: Gerçekten canımızı sıkıyor
﻿Okan Buruk Jesus'a savaş açtı: Gerçekten canımızı sıkıyor
﻿Şap hastalığına karşı önlemler devam ediyor
﻿Şap hastalığına karşı önlemler devam ediyor
﻿Şap hastalığına karşı önlemler devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.