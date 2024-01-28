Tadic'tedn sınırları zorlayan itiraf

Selahattin Ekrekli
Tadic'tedn sınırları zorlayan itiraf
Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Ankaragücü maçının ardından gündem yartan açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic "Muhteşem bir atmosfer vardı. Her zamanki gibi taraftarlarımız bize harika destek verdiler" derken Fenerbahçe taraftarından özgü dolu sözlerle bahsetti.

Tadic şöyle devam etti: 12. oyuncumuz gibiler. Böyle taraftarlar, her zaman sınırlarınızı zorlamanızı sağlıyor. Güzel bir galibiyet aldık. Kolay değildi. Sahada mücadele ettik. Önemli olan da bu.

Dusan Tadic, "Takım içindeki her oyuncu çok değerli. Golü kimin attığı, asisti kimin yaptığı önemli değil. Bizler Fenerbahçe için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün Cengiz attı, yarın başkası olur. Bizler için en önemli şey maçları kazanmak ve Fenerbahçe'yi seven insanları mutlu etmek" dedi.

Kendi sahalarında oynamaktan keyif aldıklarını söyleyen Dusan Tadic, "Bizler için bir sorun yok. Kendi evimizde oynamaktan hoşlanıyoruz. Deplasmanlardan da keyif alıyoruz. Oraya da çok sayıda Fenerbahçeli taraftarlar geliyor. Her maç evimizdeymişiz gibi. Bizler için iç saha veya deplasman önemli değil. En önemlisi kazanmaya sürdürmek" ifadelerini kullandı.

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