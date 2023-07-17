Tahıl Koridoru için yoğun diploması trafiği. Hakan Fidan BM Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi yaptı.

RUSYA TAHIL ANLAŞMASINI DURDURMUŞTU

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, bugün süresinin dolmasıyla birlikte Rusya tarafından feshedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmediğini belirterek, şartlar uygun olduğunda anlaşmaya geri döneceklerini açıkladı.

Peskov, anlaşmanın feshinin Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyla ilgisi olmadığını da vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da anlaşmanın uzatılmamasına ilişkin Türk ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreterliği'ne resmi bildirimde bulunduklarını duyurdu.