Birleşmiş Milletler açıkladı gemilere güvence verilmeyecek

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından savaş bölgesinde hareket eden gemilere güvenlik teminatı veremeyeceğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Birleşmiş Milletler açıkladı gemilere güvence verilmeyecek

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel pazara Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ile gübresini ulaştırmak için çaba sarf etmeye devam edeceğinin altını çizen Dujarric, "Gıda mevzusu Genel Sekreter için göz ardı edilmeyecek kadar önemli." dedi.

Dujarric, tahıl ihracatı için farklı fikirlerin gündeme getirildiğine işaret ederek, Rusya'nın gemileri hedef alma olasılığı konusunda "Burası bir savaş bölgesi. Kimse Genel Sekreter'den güvenlik teminatı talep edemez." ifadesini kullandı.

Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin danışma sağlamak için İstanbul'da kalmaya devam ettiğini işaret eden Dujarric, "Bizim Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve Rusya ile imzalanan mutabakat zaptının hedeflerine olan bağlılığımız sürüyor." diye konuştu.

Dujarric, Rusya'nın mutabakat zaptı bağlamındaki taleplerine ilişkin ise Guterres'in şimdiye kadar gerekli çabayı sarf ettiğini ancak bankacılık kuralları ya da sigorta piyasası gibi farklı hususları kontrol etmediğinin altını çizerek, "Görevimiz başkalarının kapılarını çalmak ve bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Dünyanın gözü kulağı Moskova'da. Putin'den kritik tahıl koridoru açıklaması
Zelenskiy, Tahıl Koridoru için Birleşmiş Milletlerin kapısını çaldı
Avustralya Rusya'yı Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönmeye çağırdı
Avustralya Rusya'yı Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönmeye çağırdı
Tahıl Koridoru için yoğun diploması trafiği. Hakan Fidan BM Genel Sekreteri ile görüştü
Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye ile BAE arasındaki anlaşmalara ilişkin açıklama Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye ile BAE arasındaki anlaşmalara ilişkin açıklama
Oğuzhan Uğur videoyu 'terörden bile tehlikeli' yorumuyla paylaştı Yaşam
Oğuzhan Uğur videoyu 'terörden bile tehlikeli' yorumuyla paylaştı
Emniyet'te müstehcen gizli kamera skandalı Güncel
Emniyet'te müstehcen gizli kamera skandalı
astrologun Güncel
astrologun
Whastapp'taki erişim sorununa dair açıklama Teknoloji - Otomotiv
Whastapp'taki erişim sorununa dair açıklama
Tekirdağ’da çiftçilerin korkulu rüyası geri döndü Yaşam
Tekirdağ’da çiftçilerin korkulu rüyası geri döndü