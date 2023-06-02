Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a ret

Silinen 3 puan için Tahkim Kurulu'na itiraz eden Kayserispor'a kötü haber geldi.

Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a ret

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'un 3 puanı, eksikliklerini tamamlayamadığı için silinmişti.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, bu 3 puanın silindiğini açıklamıştı.

Tahkim Kurulu'na başvuru yapan Kayserispor'un itirazı reddedildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin, Kulüp Lisans Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve E.71 – K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 24.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde;

- Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına ,

- Başvuran, 24.03.2023 tarihli dilekçesi ve duruşmadaki beyanları ile erteleme talebinden feragat ettiğinden, erteleme talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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