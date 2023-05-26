Tahkim Kurulu'ndan Zaniolo'ya kötü haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo için verdiği 2 maçlık cezayı Tahkim Kurulu onayladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"TFF Tahkim Kurulu 26 Mayıs 2023 günlü (29) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/285 - K.2023/258

Bursa Soğanlı Gençlik ve Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 12.05.2023 tarih ve E.2022-2023/1312- K.2022-2023/1097 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun reddi ile AFDK kararının onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2023/286 - K.2023/ 259

Galatasaray A.Ş. ile kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek’in, PFDK’nın 11.05.2023 tarih ve E.2022-2023/959 - K.2022-2023/1203 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 13. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in, kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 36/2., 35/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2023/287 – K.2023/260

Kayserispor Futbol A.Ş.’nin, başkanı Ali Çamlı ile ilgili PFDK’nın 11.05.2023 tarih ve E.2022-2023/960 - K.2022-2023/1198 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kayserispor Futbol A.Ş.’nin başkanı Ali Çamlı’nın, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3., 38/2. ve 13. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2023/288 – K.2023/261

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, kulüp ve başkanı Yıldırım Ali Koç ile ilgili PFDK’nın 11.05.2023 tarih ve E.2022-2023/935 - K.2022-2023/1200 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 310.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 13. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin başkanı Yıldırım Ali Koç’un, kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3., 38/2 ve 13. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/289 - K.2023/262

Ünye Gücü Futbol Kulübü’nün, AFDK’nın 10.05.2023 tarih ve E.2022-2023/1374- K.2022-2023/1037 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun reddi ile AFDK kararının onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2023/291 - K.2023/263

Manisa Futbol Kulübü’nün, futbolcusu Serkan Odabaşoğlu ile ilgili PFDK’nın 23.05.2023 tarih ve E.2022-2023/969 - K.2022-2023/1212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Manisa Futbol Kulübü’nün futbolcusu Serkan Odabaşoğlu’nun, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

7. E.2023/292 - K.2023/264

Kasımpaşa A.Ş.’nin, futbolcusu Günay Güvenç ile ilgili PFDK’nın 23.05.2023 tarih ve E.2022-2023/967 - K.2022-2023/1218 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa A.Ş. futbolcusu Günay Güvenç’in, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43., 35/4, ve 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 17.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

8. E.2023/293 - K.2023/265

Doğugücü Futbol Kulübü futbolcusu Tayfun Bebek’in, AFDK’nın 17.05.2023 tarih ve E.2022-2023/1656 - K.2022-2023/1072 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Doğugücü Futbol Kulübü futbolcusu Tayfun Bebek’in, müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ilecezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2023/294 - K.2023/266

Galatasaray A.Ş.’nin ve futbolcusu Nicolo Zaniolo’nun, PFDK’nın 23.05.2023 tarih ve E.2022-2023/966 - K.2022-2023/1222 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 190.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Açık Maraton Tribün B, C, D, E ve Misafir Tribün G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 162.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

- Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Nicolo Zaniolo’nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ilecezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2023/295 - K.2023/267

Sakarya Spor A.Ş.’nin futbolcusu Isaac Donkor’un, PFDK’nın 23.05.2023 tarih ve E.2022-2023/977 - K.2022-2023/1221 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Sakarya Spor A.Ş.’nin futbolcusu Isaac Donkor’un, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ilecezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."