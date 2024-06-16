O uygulamayı SGK karşılayacak: Herkese ücretsiz oldu

Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzman doktorların gerçekleştirdiği uzaktan muayene ve değerlendirme işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacağını açıkladı.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) gerçekleştirilen bu değişiklik, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir gelişme olacak. Bakan Işıkhan, bu yeniliğin, SGK'nın sağlık alanında dönüşümüne verdiği desteğin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bu hizmetin SGK güvencesi altına alınmasının, hem hekimler hem de hastalar için yeni imkanlar sunacağı belirtildi.

UZAKTAN MUAYENE SGK KAPSAMI

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği'nde önemli bir güncelleme yaparak, uzman doktorlar tarafından sunulan uzaktan hasta değerlendirme hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, hastaların muayene, tetkik sonuçlarının incelenmesi, elektronik reçete ve rapor gibi hizmetlere uzaktan erişimleri mümkün hale gelecek.

İkinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde sunulan bu hizmetler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından finanse edilecek. Bu adım, özellikle pandemi döneminde gözlemlenen uzaktan sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı karşılamak ve bu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak için atıldı. Hastalar artık evlerinin konforunda, sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilecekler.

Uzman hekimler, bu yeni sistemi kullanarak, hastaların durumlarını daha iyi takip edebilecek ve gerektiğinde hızlı müdahale imkanı bulacaklar. Ayrıca, bu düzenleme ile sağlık hizmetlerinin verimliliğinin artırılması ve hastane yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir.